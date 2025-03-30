Американцы осудили использование Signal для обсуждения военных планов

Подавляющее большинство американцев (76%) считают неуместным использование мессенджера Signal высокопоставленными чиновниками для обсуждения вопросов военной стратегии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS совместно с компанией YouGov.

Лишь 24% опрошенных высказались иначе.

В исследовании, проведенном 27–28 марта среди более 2,6 тысяч совершеннолетних граждан США, статистическая погрешность составила около 2,3%.

До этого сообщалось, что случайная утечка конфиденциальной информации о планируемой военной операции в Йемене произошла из-за ошибки в использовании мессенджера Signal. Как стало известно, в закрытую группу чата, где обсуждали операцию высокопоставленные чиновники администрации Трампа (включая министра обороны, госсекретаря, советника по национальной безопасности и главу ЦРУ), был ошибочно добавлен главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг, получивший доступ к секретным сведениям.

Ранее в США обвинили Россию и КНР в попытках взломать Signal после утечки из чата по Йемену.