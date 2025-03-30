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В США обвинили Россию и КНР в попытках взломать Signal после утечки из чата по Йемену

Сенатор Уорнер заявил, что Китай и Россия пытаются взломать Signal
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Kevin Lamarque/Reuters

Зампред собрания Демократической партии в сенате США и замглавы комитета по разведке сената Марк Уорнер в эфире ABC News заявил о попытках РФ и Китай взломать мессенджер, в котором высокопоставленные американские чиновники обсуждали удары по Йемену.

«У нас есть сообщения о том, что Китай и Россия пытаются взломать Signal», — сказал сенатор, не приведя никаких доказательств.

Он добавил, что сам использует этот мессенджер и призывает к этому остальных, несмотря на риски установки вредоносного программного обеспечения, которое позволит злоумышленникам получить доступ к данным юзеров.

«Signal безопаснее, чем ваши обычные сотовые телефоны. Он зашифрован», — отметил Уорнер.

На этой неделе стало известно, что высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США.

Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности. Трамп после произошедшего сказал, что не уволит чиновников из-за скандала с мессенджером Signal.

Ранее сообщалось о еще одном случае добавления журналиста в переписку чиновников США.

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