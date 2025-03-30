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Эрдоган назвал причину протестов в Стамбуле

Эрдоган обвинил оппозицию в попытке скрыть коррупцию в мэрии Стамбула
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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уличные протесты, последовавшие за началом расследования коррупции в Стамбульской мэрии, являются попыткой оппозиции замаскировать масштабы преступлений и дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении к членам правящей партии по случаю окончания Рамадана Эрдоган назвал протесты «уличным терроризмом», утверждая, что они призваны отвлечь внимание от расследования, которое, по его словам, раскроет всю глубину коррупционной сети, охватившей городскую администрацию.

Он заверил, что правящая партия не допустит вовлечения в «политические игры» оппозиции и что турецкий народ разгадал замыслы организаторов протестов и не поддался на провокации.

До этого председатель оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель объявил о старте общенациональной кампании по сбору подписей за досрочные президентские выборы. Выступая на многотысячном митинге в Стамбуле, посвященном поддержке арестованного мэра города Экрема Имамоглу, Озель призвал к бойкоту проправительственных СМИ.

Ранее оппозиция Турции предложила распространить митинги на всю страну.

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