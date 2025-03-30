Сухогруз подобрал Федора Конюхова в Индийском океане

Российского путешественника Федора Конюхова, который плыл на весельной лодке в Австралию в Индийском океане, подобрал сухогруз, плывущий в китайский порт Циндао. Об этом сообщает в Telegram-канале экспедиционный штаб мореплавателя.

Сын путешественника Оскар Конюхов получил от центра по координации поисково-спасательных операций на острове Реюньон информацию, что отец поднялся на борт судна Ore Hong Kong. Данных о том, что стало с его весельной лодкой, пока нет.

200-дневное путешествие Конюхова на весельной лодке от Южной Америки до Австралии было решено прекратить на 114-й день. Накануне в штабе Конюхова объяснили, что все ключевые системы управления лодкой и жизнеобеспечения вышли из строя и поломки не позволяют удерживать судно на заданном курсе в шторм.

Путешественник начал свой путь в декабре прошлого года из пролива Дрейка в Южной Америке, за 68 дней он достиг долготы мыса Игольный в Южной Африке и впервые пересек Южную Атлантику, установив мировой рекорд — первым прошел этот маршрут на весельной лодке. В пути мужчина встретил день рождения — ему исполнилось 73 года.

Ранее мужчина упал с 235-метрового балкера и провел 19 часов в открытом океане.