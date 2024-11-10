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В Австралии мужчина упал с 235-метрового балкера и провел 19 часов в открытом океане

В Австралии рыбаки спасли мужчину, дрейфовавшего 19 часов в открытом океане

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pexels.com

В Австралии рыбаки спасли мужчину, который выжил после падения с 235-метрового балкера и провел 19 часов в открытом океане. Об этом сообщает британская газета The Mirror.

По данным издания, мужчину обнаружили в пяти километрах от берега. Рыбаки рассказали, что спасенный — гражданин Вьетнама, ему 20 лет. При себе он имел пластиковый пакет с паспортом, кошельком и сигаретами.

«Он был настолько измотан, что ему пришлось лечь на заднюю часть лодки. Он был очень холодным, у него был слабый пульс, он был очень бледным, и мы беспокоились за него», — сказал врач Глен Валер.

Вскоре после обнаружения вьетнамца доставили на берег, откуда отправили в больницу.

В октябре в Мексиканском заливе, в 48 километрах от берега, экипаж вертолета береговой охраны США спас мужчину, который цеплялся за холодильник после урагана «Милтон». Изначально он находился на борту рыболовного судна, которое сломалось за несколько часов до того, как природное явление обрушилось на сушу.

Ранее снимавшая репортаж журналистка спасла мать с четырьмя детьми из затопленного дома.

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