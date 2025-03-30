ОМОН и военкомы нагрянули в московский фитнес-клуб

На юго-востоке Москвы силовики и военкомы устроили рейд в фитнес-клубе

В фитнес-клуб на юго-востоке Москвы нагрянули сотрудники военкомата и ОМОН, сообщает MSK1.ru.

По словам очевидцев, клиентов заведения положили лицом в пол, затем разделили по этническому признаку и проверили в их паспортах данные о воинской обязанности.

«Те ребята, которые виляли от военкомата и были без паспорта, встряли в неприятности», — сообщил источник.

Telegram-канал Baza пишет, что силовики могли также искать уроженцев Центральной Азии, чтобы проверить у них гражданство и поставить на воинский учет.

6 марта после рейда на рынок в Челябинской области в военкомат доставили пятерых человек. В ходе мероприятия правоохранители обнаружили бывших мигрантов, которые недавно получили российские паспорта, однако так и не встали на воинский учет. Их сопроводили в военный комиссариат и рассказали об условиях службы по контракту.

Ранее ОМОН с собаками ворвался на концерт рэпера в Петербурге.