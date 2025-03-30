В апреле в РФ увеличатся пенсии и изменятся правила получения SIM-карт

В апреле в России вступает в силу ряд важных изменений, затрагивающих социальные выплаты, ипотечное кредитование, использование биометрических данных и правила регистрации SIM-карт. Об этом сообщает RG.ru.

Индексация социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля затронет более 3,5 миллиона россиян, а также около 700 тысяч получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Это повышение коснется, в частности, ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан, имеющих право на государственную поддержку.

С целью противодействия мошенничеству и защиты персональных данных с 1 апреля вводится ограничение на количество мобильных номеров, оформляемых на одного человека – не более 20. Процедура регистрации SIM-карт упрощается за счет использования ЕСИА, ЕБС и портала госуслуг, сохраняя при этом возможность очного подтверждения личности через МФЦ, почтовые отделения и банковские учреждения. Операторы связи обязаны проверять количество активных SIM-карт у всех провайдеров перед оформлением нового номера.

Банк России расширяет свои макропруденциальные полномочия, вводя с 1 апреля лимиты на выдачу рискованных ипотечных и автокредитов. Как ранее отмечала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, новые ограничения коснутся, прежде всего, ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%) и высокой долговой нагрузкой заемщика (более 80%), а также автокредитов с высокой долговой нагрузкой и кредитов, выдаваемых под залог автомобиля не на его приобретение. Цель – снижение уровня невозвратов по кредитам.

Кроме того, 1 апреля упрощается процедура идентификации клиентов банков с помощью биометрических данных. Согласно новым правилам, кредитные организации обязаны использовать имеющиеся в своих системах биометрические данные клиента для подтверждения личности, не запрашивая дополнительных документов.

До этого данные Социального фонда России показали, что увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц можно при накоплении 625 пенсионных баллов.

Ранее россиянам назвали пять способов увеличить пенсию.