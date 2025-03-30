В Шебекино из-за обстрела ВСУ пострадал владелец приюта для собак

Владелец приюта для хаски в Шебекино попал в реанимацию после обстрела ВСУ

Владелец приюта для хаски в Шебекино Роман Нежута находится в критическом состоянии в реанимации после ранения, полученного в результате обстрела на границе Белгородской области. Как сообщается в Telegram-канале «Роман с Хаски», Нежута нес службу на границе, когда попал под огонь украинской артиллерии.

В сообщении содержится просьба о молитвах за его скорейшее выздоровление.

Отмечается, что собаки, оставшиеся в приюте, здоровы и ждут возвращения хозяина. Родственники обещают предоставлять информацию о его состоянии по мере возможности.

Супруга Нежуты отказалась от комментариев до момента перевода из реанимации.

30 марта очевидцы засняли последствия атаки украинского беспилотного летательного аппарата на село Ивановская Лисица, расположенное в Грайворонском округе Белгородской области. Предположительно, фотография и видео были сделаны в доме пострадавшего заместителя главы администрации Грайворонского округа Вячеслава Радченко.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль главы одного из районов Курской области.