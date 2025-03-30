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Появились кадры из атакованного села Ивановская Лисица, где пострадал чиновник

В белгородском селе Ивановская Лисица засняли последствия атаки украинского БПЛА
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Telegram-канал «Грайворон»

Очевидцы засняли последствия атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Ивановская Лисица, расположенное в Грайворонском округе Белгородской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Грайворон».

Предположительно, фотография и видео были сделаны в доме пострадавшего заместителя главы администрации Грайворонского округа Вячеслава Радченко. На них видно, что в результате удара в здании оказались выбиты окна и повреждена мебель.

Украинские военные атаковали село Ивановская Лисица в Белгородской области утром 30 марта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту дрон, который нанес удар по жилым домам в частном секторе.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате ранения получил заместитель главы администрации Грайворонского округа и секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко. У него диагностировали осколочные ранения рук и ног, а также минно-взрывную травму.

Чиновника госпитализировали в Белгородскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Гладков пожелал ему здоровья и выразил надежду, что Радченко уже в скором времени пойдет на поправку.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль главы одного из районов Курской области.

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