В ДНР при обстреле со стороны украинских войск пострадали шесть человек

Приходько: шесть жителей Горловки пострадали в результате атаки со стороны ВСУ

Шесть человек получили ранения в результате обстрела Горловки, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР), со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.

Он рассказал, что днем 29 марта бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по центру населенного пункта. Во время атаки украинские солдаты использовали кассетные боеприпасы.

Изначально властям поступила информация о трех пострадавших. Позже медицинская помощь понадобилась еще двум мирным жителям, отметил мэр города.

«Количество раненых <...> увеличилось до шести», — добавил Приходько, описывая текущую ситуацию в Горловке.

По его словам, в ходе обстрела повреждения получили несколько жилых домов. В частности, один из выпущенных ВСУ снарядов пробил кровлю многоквартирного дома.

28 марта украинские бойцы нанесли ракетный удар по Лисичанску в Луганской народной республике (ЛНР). Как рассказал глава региона Леонид Пасечник, в результате атаки пострадали четыре человека. Их доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в ЛНР.