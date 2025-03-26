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В Минцифры отреагировали на гибель военкора Первого канала

Минцифры окажет поддержку родным погибшей Анны Прокофьевой
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Telegram-канал Журналистка | Z |

Минцифры окажет поддержку родным погибшей Анны Прокофьевой, военного корреспондента Первого канала, а также раненому оператору Дмитрию Волкову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Соболезную родным и близким Анны, желаю скорейшего выздоровления Дмитрию. Минцифры готово оказать всю необходимую поддержку», — написал он.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразили соболезнования родным и коллегам погибшей военной корреспондентки Первого канала Анны Прокофьевой.

Анне Прокофьевой было 35 лет. Она работала военным корреспондентом с 2023 года, освещала события в зоне СВО. Ранее сотрудничала с испанской редакцией «России Сегодня». Съемочная группа подорвалась на мине, оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения. В МИД России указали, что Киев намеренно ликвидирует представителей СМИ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказал о состоянии Волкова.

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