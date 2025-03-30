Монах: реинкарнация Далай-ламы должна быть признана законом КНР

Вопрос о реинкарнации Далай-ламы должен решаться в полном соответствии с китайским законодательством, историческими традициями и религиозными канонами. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Комитета управления храма Джоканг в Лхасе Ла Ба, пишет РИА Новости.

«Необходимо следовать исторической традиции и всем соответствующим религиозным ритуалам. И особенно важно следовать закону КНР», — сказал Ла Ба.

После 1959 года Далай-лама XIV проживает в изгнании. Китайское правительство рассматривает его как сепаратиста, виновного в разжигании беспорядков в Тибете в 1980-х и 2008 годах.

В соответствии с верованиями тибетского буддизма, Далай-лама подлежит реинкарнации, и он сам неоднократно заявлял о намерении определить порядок преемственности в текущем году.

В начале марта президент России Владимир Путин заявил, что к буддизму в стране относятся с уважением.

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