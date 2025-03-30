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В Москве проходит прощание с военкором Первого канала Прокофьевой

В Москве началось прощание с военным корреспондентом Анной Прокофьевой
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РИА Новости

На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, передает РИА Новости.

Церемония прощания с журналистом началась в 13:30 мск в траурном зале кладбища. С Прокофьевой пришли проститься десятки коллег – сотрудников московских и федеральных СМИ.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что журналистка была человеком, которому было «больше всех нужно».

«Знаете, люди, которым больше всех нужно, первые бросаются спасать детей из огня, первые сдают кровь, первые вступают в борьбу с несправедливостью. Аня была там, где считала быть необходимой», — сказал он.

Эрнст отметил, что на прощании с военкором был военный караул, «потому что здесь мы прощаемся с защитницей Родины».

«Спасибо родителям за то, что воспитали ее такой. Простите, что не смогли ее уберечь, но это было выше наших возможностей», — добавил гендиректор телеканала.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразили соболезнования родным и коллегам Анны Прокофьевой.

Ранее Песков рассказал о работе военкора Прокофьевой в зоне СВО.

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