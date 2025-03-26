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Медведев отреагировал на гибель военкора Первого канала

Медведев и Гладков выразили соболезнования из-за гибели военкора Прокофьевой
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразили соболезнования родным и коллегам погибшей военной корреспондентки Первого канала Анны Прокофьевой. Журналистка погибла 26 марта в результате подрыва на украинской мине.

«Ее репортажи показывали реальную ситуацию в зоне спецоперации. Она погибла при исполнении долга. Анна всегда давала точную информацию с освобожденных территорий. Память о ней останется в наших сердцах. Разделяю горе ее близких», — подчеркнул зампред Совбеза, передает РИА Новости.

Гладков назвал гибель журналистки невосполнимой утратой.

«Анна была смелым профессионалом, готовым идти на риск ради правды. Поможем пострадавшему оператору Дмитрию Волкову», — заявил губернатор, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

Анне Прокофьевой было 35 лет. Она работала военным корреспондентом с 2023 года, освещала события в зоне СВО. Ранее сотрудничала с испанской редакцией «России Сегодня». Съемочная группа подорвалась на мине, оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения. В МИД России указали, что Киев намеренно ликвидирует представителей СМИ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказал о состоянии Волкова.

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