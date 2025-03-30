В Харькове сообщили о повреждении торгового центра

Мэр города Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении нескольких объектов после обстрела. Об пишет издание «Страна» в Telegram.

Терехов отметил, что в городе среди поврежденных «Шахедами» объектов — торговый центр и офисное здание. Также он заявил о повреждении медицинского учреждения.

Также глава Харькова заявил о пожаре в административном здании и разрушениях в Салтовском районе города. По его словам, пострадавших после удара не было.

До этого экипажи российских ударных вертолетов Ми-28НМ ликвидировали бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области. Минобороны уточнило, что вертолеты действовали в составе смешанной тактической группы. Летчики выполнили пуски авиационных ракет по заранее разведанным координатам в зоне ответственности группировки «Север». После атаки экипажи снизились до предельно малой высоты, выполнив противоракетное маневрирование, и отстреляли тепловые ловушки для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) противника.

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