Самолет получил повреждение после посадки в Домодедово

У самолета авиакомпании Nordstar после посадки в Домодедово поломались колеса стойки шасси. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

По данным источника канала, в воздушной гавани объявлялась тревога с кодом «синий», который объявляют при авиационном событии в полете, например, при аварийной посадке.

Посадка самолета прошла благополучно, самолет освободил взлетно-посадочную полосу самостоятельно.

До этого Росавиация начала расследование «серьезного инцидента» с частным самолетом-амфибией Л-147М, который совершил вынужденную посадку на федеральную автотрассу А114 в Вологодской области. По словам представителя ведомства Артема Кореняко, инцидент с двухмоторным поршневым самолетом, который выполнял учебно-тренировочный полет в районе посадочной площадки Кедрово, произошел около 17:00 по технической причине. Находившийся в кабине капитан судна не пострадал, самолет тоже не был поврежден.

Ранее врач перечислила самые частые экстренные ситуации со здоровьем в полете.