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Росстат сообщил о резком увеличении доступа россиян к канализации

Росстат: почти 92% домохозяйств в России имеют туалеты в квартире или доме
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Volkmar Heinz/Global Look Press

Почти 92% российских домохозяйств имеют туалеты в квартире или в доме, и более 77% домохозяйств имеют возможность удалять сточные воды в централизованную канализацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В последний раз подобное исследование проводилось в России в 2022 году. В мае и июне 2024 года проводился личный опрос 60 тысяч домохозяйств по всей стране. При этом домохозяйство может состоять как из одного человека, так и из нескольких.

«В 2024 году доля домохозяйств, у которых туалет находится в квартире или в доме, достигла 91,8% — против 89,1% в 2022 году и 88,8% в 2020-м», — говорится в статье.

Из исследования следует, что туалетом в виде пристройки или в общественных местах пользуются только 7,8% домохозяйств, тогда как в 2020 и 2022 годах таковых было около 10,4%. При этом доля тех, у кого вовсе нет туалета, составляет 0,4%.

До этого международная команда ученых выяснила, что дефекация может улучшать когнитивные способности у профессиональных спортсменов. Участники исследования быстрее справлялись с когнитивным тестом после опорожнения кишечника, а прием магния, способствующего дефекации, еще больше усиливал этот эффект.

Ранее юноша тайно снял 1000 видео в женских туалетах Таиланда для продажи и личного пользования.

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