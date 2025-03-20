Ученые выяснили, как поход в туалет может улучшить умственные способности

Международная команда ученых выяснила, что дефекация может улучшать когнитивные способности у профессиональных спортсменов. Участники исследования быстрее справлялись с когнитивным тестом после опорожнения кишечника, а прием магния, способствующего дефекации, еще больше усиливал этот эффект. Работа опубликована в журнале Sports Medicine and Health Science (SMHS).

Мотивацией для исследования стала необычная находка в предыдущем эксперименте. Во время ПЭТ-сканирования (позитронно-эмиссионной томографии), проводимого для оценки обмена глюкозы в организме, исследователи обнаружили повышенное поглощение глюкозы в области около прямой кишки, сопоставимое с показателями в головном мозге.

«Мы предполагали, что это артефакт, связанный с накоплением глюкозы в мочевом пузыре, — объяснил ведущий автор исследования, профессор Университета Тайбэя Чиа-Хуа Куо. — Однако трехмерное ПЭТ-сканирование подтвердило, что это активная зона, отдельная от пищеварительного тракта. Это заставило нас задуматься о возможной роли этой области в когнитивной функции».

Ранее уже существовали данные о связи между работой кишечника и когнитивными способностями. Например, запоры связывают со снижением исполнительной функции у пациентов с деменцией. Также известна теория о том, что энтеральная нервная система, расположенная в кишечнике, могла эволюционировать как «первый мозг», контролируя процессы задолго до развития центральной нервной системы.

В эксперименте приняли участие 13 профессиональных триатлонистов студенческого возраста. Каждое тестирование проходило через неделю после предыдущего, чтобы исключить остаточное влияние. Все участники соблюдали одинаковую диету, голодали на ночь и выпивали фиксированное количество воды перед тестом.

Для оценки когнитивных функций использовали тест Струпа — классический метод, проверяющий способность мозга к выбору (например, когда слово «красный» напечатано синим цветом). Более быстрое выполнение теста указывает на улучшение когнитивной гибкости и скорости обработки информации.

Результаты показали, что после дефекации участники выполняли тест быстрее: без дефекации — в среднем за 27,1 секунды, после дефекации без приема магния — за 24,4 секунды, после дефекации с магнием — за 23,4 секунды.

Каждый участник показал лучший результат после приема магния, и 69% участников быстрее справлялись с тестом уже после обычной дефекации. Это подтверждает, что само опорожнение кишечника способствует улучшению когнитивных функций, а магний лишь усиливает этот эффект.

Сенсоры, установленные в области лба и под пупком, показали, что после дефекации уровень потребления кислорода в подбрюшной области возрастал. Это указывает на повышенную активность в этой зоне во время выполнения когнитивных задач.

«Мы обнаружили, что дефекация повышает потребление кислорода в подбрюшной области во время выполнения заданий на принятие решений», — отметил Куо. — «Это указывает на возможную связь между активностью кишечника и когнитивной функцией».

Исследователи намерены продолжить изучение этого феномена. Следующим шагом станет проверка влияния других методов стимуляции дефекации, таких как применение глицериновых свечей. Также предстоит выяснить, сохраняется ли эффект на более длительных временных отрезках и проявляется ли он у других групп людей, включая пожилых и людей с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.

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