Юноша тайно снял 1000 видео в женских туалетах Таиланда для продажи и личного пользования

В Таиланде у молодого человека нашли 1000 видео из женских туалетов

В Таиланде задержали подозреваемого в скрытой съемке женщин в туалетах. Об этом сообщает The Thaiger.

О том, что 21-летний молодой человек мог устанавливать камеры, правоохранители узнали случайно. В рамках расследования дела об огнестрельном оружии они установили наблюдение за туалетом на одной из заправок. Полицейские заметили, что входивший мужчина вел себя странно.

Правоохранители обыскали мужчину и нашли два телефона, которые он спрятал за поясом.

«При дальнейшем осмотре полиция обнаружила более 1000 тайно записанных видео женщин, пользующихся туалетами, снятых на различных заправках и в неустановленной школе», – сообщается в публикации.

Как рассказал сам подозреваемый, съемкой контента с неподобающим содержанием он занимался в течение двух лет. Это было не только его личным желанием, но и способом заработка, так как материал он продавал знакомым.

На данный момент полиция проводит расследование, которое поможет установить всех пострадавших.

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