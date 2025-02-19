Сахалинского мэра и его заместителя задержали за превышение полномочий

Бывший мэр муниципального образования «Корсаковский городской округ» и его заместитель задержаны сотрудниками полиции за превышение должностных полномочий, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2023 года глава МО вступил в преступный сговор с заместителем и организовали сделки с имуществом через подставное лицо, используя бюджетные деньги.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, фигуранты дела задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — говорится в сообщении.

В понедельник в Ростовской области задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. С чем связано задержание, не уточняется, однако известно, что в декабре против бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева возбудили уголовное дело по статье о получении взятки.

Ранее в отношении руководителя российского морга завели уголовное дело о взятках.