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В Гидрометцентре рассказали, когда температура выше нормы установится в России

Вильфанд: постепенное повышение температуры охватит всю страну к 1 апреля
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Температура выше нормы установится практически во всех регионах России к 1 апреля. Об этом «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что 28 марта практически во всех регионах европейской части страны температура будет выше нормы на 4-10°C.

Показатели ниже нормы ожидаются в Красноярском и Забайкальском краях, а также в западных районах Якутии. Но тепло постепенно придет и в эти регионы, добавил Вильфанд.

Наиболее теплая погода прогнозируется в течение этой недели на юге европейской части России, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

До этого главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода на выходных 29 и 30 марта в Москве будет соответствовать середине апреля, температура поднимется до +15°C, что выше нормы на четыре-пять градусов.

Что касается температуры, отметила Позднякова, она в ночные часы практически меняться не будет. В течение ближайших пяти суток ожидается в пределах +2...+4°C. Днем температура начнет расти и может достигнуть отметки в +11°C, указала специалист.

Ранее синоптик спрогнозировал майскую погоду на юге европейской части РФ.

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