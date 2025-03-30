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Названа причина задержания в Турции шведского журналиста

В Турции задержали шведского журналиста Медина по обвинению в терроризме
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Depositphotos

В Турции арестовали шведского журналиста Йоакима Медина по обвинению в оскорблении президента Турции и членстве в террористической группировке. Об этом заявили РИА Новости в центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

В ведомстве отметили, что решение об аресте Медина не связано с его журналистской деятельностью. По данным властей, Медин помогал связываться прессе с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Также в заявлении указано, что Медин попал в число 15 подозреваемых, участвовавших в акции РПК 11 января 2023 года в Стокгольме. Журналист участвовал в акции РПК, в ходе которой использовали манекен президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

28 марта телеканал SVT со ссылкой на главного редактора издания Dagens ETC заявлял, что шведский журналист прилетел в Стамбул, чтобы освещать события в стране, но его задержали. Вскоре после этого он отправил сообщение главному редактору издания о том, что его ведут на допрос. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что властям известно о задержании журналиста.

Ранее россиянам в Стамбуле порекомендовали остаться в отеле из-за протестов.

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