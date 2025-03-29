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Белоруссия направила спасателей в пострадавшую от землетрясений Мьянму

Минобороны Белоруссии направило в Мьянму самолет с отрядом спасателей
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Министерство обороны Республики Беларусь

Министерство обороны Белоруссии направило в Мьянму, пострадавшую от мощных землетрясений, военно-транспортный самолет с отрядом спасателей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что Минск получил от Нейпьидо официальный запрос об оказании помощи при ликвидации последствий стихийного бедствия. После этого президент республики Александр Лукашенко поручил профильным структурам заняться решением данного вопроса.

Как рассказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Андрей Лукьянович, это решение главы государства было закономерным. В том числе потому, что сейчас страны активно развивают двусторонние отношения.

Самолет со спасателями вылетел с аэродрома Мачулищи, расположенного в районе Минска. По данным Минобороны Белоруссии, всего в Мьянму отправились 66 сотрудников экстренных служб и четыре поисковые собаки.

«Помощь будет оказана по нескольким направлениям. Первым рейсом мы перевозим отряд МЧС [Белоруссии] «ЗУБР» с техникой. Последующие рейсы будут с гуманитарной помощью», — уточнил Лукьянович.

Он добавил, что во время землетрясений в столице Мьянмы находилась белорусская военная делегация. В связи с этим представители Минска «на себе ощутили удар стихии».

28 марта в Мьянме произошли несколько мощных землетрясений, магнитуда которых составила 7,7. При этом их афтершоки ощутили жители ряда соседних стран, включая КНР и Таиланд.

В результате стихийного бедствия пострадало большое количество людей. Ряд зданий оказались повреждены, а также были разрушены исторический дворец Мандалай и мост через реку Иравади. На этом фоне в Мьянме ввели режим чрезвычайного положения.

Ранее в Мьянму прибыли более 100 спасателей из РФ.

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