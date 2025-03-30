У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение произошло у побережья Индонезии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

В материале уточняется, что магнитуда подземных толчков составила 5,1. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 12 км к юго-востоку от города Банда-Ачех, где проживают порядка 250 тыс. человек. Очаг землетрясения, в свою очередь, располагался на глубине 10 км.

Никакой информации о пострадавших и возможных разрушениях к текущему моменту не поступало. Местные власти не предупреждали жителей об опасности возникновения цунами.

28 марта на территории Мьянмы зафиксировали несколько мощных землетрясений, магнитуда которых составила 7,7. При этом их афтершоки ощутили жители ряда соседних государств, в том числе Таиланда и КНР.

В результате природного катаклизма в азиатской республике пострадали тысячи человек, не всех из них удалось спасти. Некоторые здания получили повреждения. Кроме того, оказались разрушены мост через реку Иравади и исторический дворец Мандалай.

На этом фоне власти Мьянмы ввели в стране режим чрезвычайного положения и запросили помощь у международного сообщества. В частности, Москва направила в республику 120 спасателей. Ожидается, что до конца дня 30 марта МЧС РФ отправит в Мьянму еще одну группу специалистов.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясениями.