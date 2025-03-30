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МЧС направит группу в пострадавший от землетрясения Мандалай

ТАСС: МЧС направит группировку в пострадавший от землетрясения Мандалай в Мьянме
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Reuters

МЧС России до конца дня направит мобильную группировку в Мандалай — второй по величине город в Мьянме, который больше остальных пострадал от землетрясения. Об этом сообщил ТАСС руководитель сводного отряда МЧС Сергей Воронцов.

По его словам, группа находится в городе Нейпьидо. Мобильную группу отправят для разведки и определения масштабов разрушения.

«Планируем в ближайшие сутки провести расчеты и основную группировку вывести в город Мандалай», — заключил Воронцов.

До этого в Мьянму военно-транспортный самолет с отрядом спасателей направила Белоруссия.

28 марта в Мьянме произошли несколько мощных землетрясений, магнитуда которых составила 7,7. При этом их афтершоки ощутили жители ряда соседних стран, включая КНР и Таиланд.

В результате стихийного бедствия пострадало большое количество людей. Ряд зданий оказались повреждены, а также были разрушены исторический дворец Мандалай и мост через реку Иравади. На этом фоне в Мьянме ввели режим чрезвычайного положения.

Ранее в Мьянму прибыли более 100 спасателей из РФ.

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