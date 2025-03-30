Стало известно о продаже гуманитарной помощи НАТО на Украине

Украинцы продают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь, включая каски, форму и сухпайки. Об этом сообщает РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.

По данным агентства, на Украине можно купить американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские сухпайки. На некоторых платформах также можно купить уникальный «сувенир с учений». Кроме того, на сайтах можно купить иностранную форму, спальники, противогазы, шлемы, а также литературу стран НАТО.

«Например, комплект новой формы австрийской армии стоит 1450 гривен (2929 рублей), канадский шлем — 8500 гривен (17 170 рублей), самый дорогой, французский, сухпаек — 845 гривен (1706,9 рубля)», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что это дороже украинских аналогов, которые активно продают в интернете.

26 марта украинский лидер Владимир Зеленский посетил Францию и встретился с ее президентом Эммануэлем Макроном. Позже главы двух государств провели совместную пресс-конференцию, на которой Макрон объявил о планах Парижа выделить новый пакет военной помощи Киеву на сумму €2 млрд.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перечислил страны, которые являются лидерами по поставкам оружия на Украину.