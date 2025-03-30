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Онищенко прокомментировал сообщения о появлении в России неизвестного вируса

Онищенко счел преждевременными утверждения о появлении в России нового вируса
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Нина Зотина/РИА «Новости»

В России необходимо тщательно изучить данные о якобы новом вирусе, распространяющемся на территории страны. Об этом в беседе с ТАСС заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет. Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно расшифруем. <…> Скорее всего, там и не вирус, не будем сейчас нагнетать», — сказал специалист.

По его словам, нужно дождаться результатов хотя бы одного исследования.

«Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», — отметил Онищенко.

Онищенко добавил, что высокая температура может быть из-за тяжелого течения другого заболевания, а кровь при отхаркивании может являться индивидуальной особенностью организма определенного человека.

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о случаях заболевания в России неизвестным вирусом, вызывающим кровавый кашель и высокую температуру. Ведомство запрашивает данные у источников информации. Врачи считают, что причиной симптомов могут быть грипп, пневмония, туберкулез или бактериальные инфекции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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