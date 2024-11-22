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Российские ученые исследовали гигантские арктические вирусы

Найденные в Арктике гигантские вирусы оказались в 30 раз больше обычных

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Shutterstock

Российские ученые выяснили, что найденные в Арктике гигантские вирусы оказались в 30 раз больше обычных. Об этом сообщается на портале «Наука.рф».

Пробы, в которых были найдены огромные вирусы, брали из вечной мерзлоты на островах Северного Ледовитого океана. Измерения показали, что эти вирусы достигают размера в 1500 нанометров в длину, в то время как длина вибриона коронавируса SARS-CoV-2 — всего от 50 до 200 нанометров.

По словам ученых, отличие арктических вирусов от обычных выявлено и на генном уровне. В геноме гигантских вирусов почти нет тех генов, которые содержатся в вирусах других групп.

Ученые предположили, что на территории Арктики можно найти также других представителей группы гигантских вирусов, а само направление их изучения станет прорывным в биологии.

При этом эксперты отмечают, что пока неизвестно, как арктические вирусы эволюционируют и несут ли они угрозу для людей.

Ранее сообщалось, что в США выявили неизвестное вещество в водопроводах.

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