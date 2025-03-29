В РФ зафиксировали случаи заражения вирусом, вызывающим кровавый кашель

Неизвестный вирус, заражение которым вызывает у человека повышение температуры и кашель с кровью, начал распространяться на территории РФ. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В материале не приводится конкретной информации о количестве заболевших и госпитализированных людей. Но, по информации журналистов, случаи заражения носят отнюдь не единичный характер.

Как отметили авторы публикации, у всех пациентов наблюдается одинаковый набор симптомов. Сначала они жалуются на слабость и ломоту, но уже через несколько дней у людей не остается сил даже на то, чтобы встать с кровати.

«В сопровождении температуры до 39°С россияне отмечают сильнейший кашель до слез», — говорится в тексте.

По словам самих заболевших, после осмотра медики назначали им тесты на коронавирус и грипп. Однако результаты соответствующих анализов были отрицательными.

Врачи в больницах, в свою очередь, пишут в заключениях диагноз «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная». Далее они отправляют пациентов на амбулаторное лечение и рекомендуют им сразу вызывать скорую помощь, если самочувствие ухудшится.

Ранее в РФ решили прекратить публиковать сводки о заболеваемости коронавирусом.