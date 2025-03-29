Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ зафиксировали случаи заражения вирусом, вызывающим кровавый кашель

SHOT: в РФ появился неизвестный вирус, вызывающий у зараженных кровавый кашель
close
Shutterstock

Неизвестный вирус, заражение которым вызывает у человека повышение температуры и кашель с кровью, начал распространяться на территории РФ. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В материале не приводится конкретной информации о количестве заболевших и госпитализированных людей. Но, по информации журналистов, случаи заражения носят отнюдь не единичный характер.

Как отметили авторы публикации, у всех пациентов наблюдается одинаковый набор симптомов. Сначала они жалуются на слабость и ломоту, но уже через несколько дней у людей не остается сил даже на то, чтобы встать с кровати.

«В сопровождении температуры до 39°С россияне отмечают сильнейший кашель до слез», — говорится в тексте.

По словам самих заболевших, после осмотра медики назначали им тесты на коронавирус и грипп. Однако результаты соответствующих анализов были отрицательными.

Врачи в больницах, в свою очередь, пишут в заключениях диагноз «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная». Далее они отправляют пациентов на амбулаторное лечение и рекомендуют им сразу вызывать скорую помощь, если самочувствие ухудшится.

Ранее в РФ решили прекратить публиковать сводки о заболеваемости коронавирусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами