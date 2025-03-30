Жителей Самарской области предупредили об опасности атаки беспилотников

На территории Самарской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!» — сказано в сообщении.

29 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал город Строитель. По словам главы региона, в результате атаки загорелась кровля двухэтажного недействующего офисного здания. Три пожарных расчета в свою очередь ликвидировали очаги возгорания.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 марта сбили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.