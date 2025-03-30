Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснила, как мошенники используют чужие номера СНИЛС

Эксперт Леонова: СНИЛС стал инструментом мошенников для доступа к аккаунтам
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

СНИЛС сам по себе не позволяет украсть средства, но становится ключевым элементом мошеннических схем. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

По ее словам, с помощью номера пенсионного страхования злоумышленники могут получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги». Там они узнают информацию о доходах, долгах, отчислениях в Социальный фонд и других персональных данных.

«Авторизовавшись через «Госуслуги», мошенники получают возможность войти и на другие сайты, что расширяет их возможности», — отметила Леонова.

Кроме того, СНИЛС используют для регистрации электронных кошельков или аккаунтов, через которые проводят незаконные операции.

«Если у аферистов есть паспортные данные, они могут оформить на ваш СНИЛС микрозаймы», — предупредила эксперт.

25 февраля председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция «КПРФ») Сергей Гаврилов заявил, что в России появились новые схемы мошенничества с использованием данных СНИЛС и через запись на прием в поликлинику.

Ранее прохожая спасла пенсионерку от мошенников в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами