Эксперт объяснила, как мошенники используют чужие номера СНИЛС

Эксперт Леонова: СНИЛС стал инструментом мошенников для доступа к аккаунтам

СНИЛС сам по себе не позволяет украсть средства, но становится ключевым элементом мошеннических схем. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

По ее словам, с помощью номера пенсионного страхования злоумышленники могут получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги». Там они узнают информацию о доходах, долгах, отчислениях в Социальный фонд и других персональных данных.

«Авторизовавшись через «Госуслуги», мошенники получают возможность войти и на другие сайты, что расширяет их возможности», — отметила Леонова.

Кроме того, СНИЛС используют для регистрации электронных кошельков или аккаунтов, через которые проводят незаконные операции.

«Если у аферистов есть паспортные данные, они могут оформить на ваш СНИЛС микрозаймы», — предупредила эксперт.

25 февраля председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция «КПРФ») Сергей Гаврилов заявил, что в России появились новые схемы мошенничества с использованием данных СНИЛС и через запись на прием в поликлинику.

Ранее прохожая спасла пенсионерку от мошенников в Москве.