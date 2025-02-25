Россиян предупредили о новых схемах мошенничества через СНИЛС

В Госдуме раскрыли схемы мошенничества через СНИЛС и запись в поликлинику

В России появились новые схемы мошенничества с использованием данных СНИЛС и через запись на прием в поликлинику. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция «КПРФ»), член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.

«Ко мне часто обращаются граждане, пострадавшие от такой схемы, и, скорее всего, сейчас мошенники обыгрывают схему, которая позволяет обойти период охлаждения по кредитам», — заявил он.

По словам Гаврилова, схема подразумевает, что злоумышленники просят данные СНИЛС, чтобы не запрашивать паспортные данные для осуществления преступления. Данные страхования позволяют мошенникам по номеру отличить одного гражданина от другого и пробить всю необходимую информацию.

Он подчеркнул, что злоумышленники пользуются доверием граждан к медучреждениям, поскольку это не вызывает подозрений у старшего поколения. Председатель комиссии отметил, что схема обмана тщательно продумана. Человеку могут позвонить, представиться сотрудником клиники и предложить записаться на обследование. Спустя некоторое время после рассекречивания конфиденциальных данных гражданин обнаруживает, что на него взяли кредит или с его счета сняли денежные средства.

До этого член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил, что мошенники стали под предлогом «раскрутки» приобретать аккаунты школьников в соцсетях. По его словам, получив доступ к аккаунту, мошенники могут начать распространять от имени школьников запрещенную в РФ информацию.

Ранее в Госдуме предупредили о рисках денежных переводов от незнакомцев для их получателей.