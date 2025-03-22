Прохожая спасла пенсионерку от мошенников в Москве

В Москве прохожая помогла пенсионерке, которая отдала мошенникам почти ₽2 млн

В Москве прохожая спасла от мошенников пенсионерку, которая ждала такси с большим пакетом в руках. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как пишут журналисты, женщина увидела 79-летнюю Ларису Андреевну, которая ждала такси и держала в руках большую сумку, при этом постоянно говорила с кем-то по телефону. Она завела разговор с ней и вызвала полицию.

В участке выяснилось, что мошенники убедили пожилую женщину сказать свой номер СНИЛС, а потом стали требовать от нее «задекларировать» все свои средства, чтобы ее не подозревали в финансировании ВСУ.

Она собрала все наличные и передала их неизвестной. После этого Ларису Андреевну убедили выступить курьером, чтобы вернуть свои средства. Она согласилась и уже ожидала такси, которое ей вызвали мошенники, когда ее заметила неравнодушная прохожая.

«Только тогда Лариса Андреевна поняла, что стала жертвой мошенников и отданные 1 855 700 рублей она уже вряд ли вернет», — заключил канал.

Накануне в Госдуме предложили вносить жертв мошенников в специальную базу. Такой реестр поможет привлечь дополнительное внимание к ним в случае попытки оформить очередной кредит, считают в парламенте.

Ранее мошенники начали обманывать электросамокатчиков.