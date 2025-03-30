Руководитель благотворительной организации обвинила принца Гарри в травле

Руководитель благотворительной организации Sentebale Софи Чандаука обвинила британского принца Гарри в «нападках и травле». Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Председатель благотворительной организации [Sentebale], созданной принцем Гарри, обвинила его в масштабных нападках и травле», — говорится в сообщении.

По словам Чандауки, принц якобы разрешил опубликовать «компрометирующую» новость, не уведомив об этом руководство организации.

Sky News уточнил, что Чандаука озвучила свои обвинения после того, как принц Гарри покинул Sentebale из-за разногласий с ней. Источник телеканала, близкий к бывшим попечителям Sentebale, назвал утверждения Чандауки «совершенно беспочвенными».

26 марта сообщалось, что принц Гарри со скандалом ушел из своего же благотворительного фонда Sentebale. По его собственным словам, организацию он покинул «в шоке» и с разбитым сердцем на фоне ожесточенных внутренних разбирательств. Также организацию покинул ее соучредитель — принц Сиси из Лесото.

Фонд Sentebale, название которого означает «Не забывай меня», был основан принцами в 2006 году для помощи страдающим от бедности, СПИДа и ВИЧ жителям Лесото и Ботсваны. Принц Гарри покинул фонд после массового ухода попечителей организации из-за спора с ее председателем доктором Софи Чандаукой. Причиной недовольства управляющей стало ее решение сосредоточить большую часть усилий фонда на помощи африканским государствам.

Ранее стало известно, что принцу Гарри в США может грозить тюрьма или депортация из страны.