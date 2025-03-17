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Принцу Гарри в США может грозить тюрьма или депортация из страны

Bloomberg: в США обнародуют иммиграционные документы по делу принца Гарри
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Andy Stenning/Pool/Reuters

Суд в США принял решение об опубликовании документов на получение британским принцем Гарри американской визы. Об этом сообщает Bloomberg.

Судья Николс рассмотрел запрос американского консервативного исследовательского центра Heritage Foundation об обнародовании документов принца Гарри и постановил опубликовать их не позднее 18 марта. Решение суда должно выполнить министерство внутренней безопасности США. Таким образом, общественность сможет узнать, нарушил ли сын короля Карла III закон при получении визы США.

В 2023 году принц в своей автобиографии признал, что употреблял наркотики. Между тем, в 2022 году Гарри получил американскую визу, в заявлении на которую есть пункт о приеме наркотиков. Если бы принц утвердительно ответил на этот вопрос, то смог бы получить американскую визу лишь по особому разрешению.

После этого фонд Heritage Foundation потребовал от министерства внутренней безопасности США опубликовать анкету принца Гарри. Ведомство отказалось, и фонд подал запрос в суд.

По американским законам, Гарри, который сейчас живет в США, грозит депортация, штраф или лишение свободы на пять лет.

В феврале президент Дональд Трамп опроверг возможность депортации принца Гарри из Соединенных Штатов.

Ранее была раскрыта причина, по которой американцы недолюбливают принца Гарри.

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