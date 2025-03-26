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Принц Гарри «в шоке» покинул основанный им благотворительный фонд

Guardian: принц Гарри со скандалом ушел из своего же благотворительного фонда
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Andre Camara/Global look Press

Принц Гарри со скандалом ушел из своего же благотворительного фонда Sentebale. Об этом пишет The Guardian.

По его собственным словам, организацию он покинул «в шоке» и с разбитым сердцем на фоне ожесточенных внутренних разбирательств. Также организацию покинул ее соучредитель — принц Сиси из Лесото.

Фонд Sentebale, название которого означает «Не забывай меня» был основан принцами в 2006 году для помощи страдающим от бедности, СПИДа и ВИЧ жителям Лесото и Ботсваны. Принц Гарри покинул фонд после массового ухода попечителей организации из-за спора с ее председателем доктором Софи Чандаукой. Причиной недовольства управляющей стало ее решение сосредоточить большую часть усилий фонда на помощи африканским государствам.

До этого сообщалось, что принцу Гарри в США может грозит тюрьма или депортация из страны.

Ранее Меган Маркл испекла печенье с детьми от принца Гарри.

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