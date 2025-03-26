Принц Гарри «в шоке» покинул основанный им благотворительный фонд

Guardian: принц Гарри со скандалом ушел из своего же благотворительного фонда

Принц Гарри со скандалом ушел из своего же благотворительного фонда Sentebale. Об этом пишет The Guardian.

По его собственным словам, организацию он покинул «в шоке» и с разбитым сердцем на фоне ожесточенных внутренних разбирательств. Также организацию покинул ее соучредитель — принц Сиси из Лесото.

Фонд Sentebale, название которого означает «Не забывай меня» был основан принцами в 2006 году для помощи страдающим от бедности, СПИДа и ВИЧ жителям Лесото и Ботсваны. Принц Гарри покинул фонд после массового ухода попечителей организации из-за спора с ее председателем доктором Софи Чандаукой. Причиной недовольства управляющей стало ее решение сосредоточить большую часть усилий фонда на помощи африканским государствам.

До этого сообщалось, что принцу Гарри в США может грозит тюрьма или депортация из страны.

Ранее Меган Маркл испекла печенье с детьми от принца Гарри.