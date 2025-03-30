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В Афганистане из-под стражи выпустили гражданку США

Associated Press: гражданка США освобождена из-под стражи в Афганистане
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Reuters

Гражданка США Фэй Дейл Холл, задержанная в Афганистане в феврале за использование дрона без разрешения, освобождена из-под стражи. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

Холл находилась под стражей у движения «Талибан» (организация запрещена в России), которое контролирует территорию Афганистана. Ее освобождение стало частью международного переговорного процесса при посредничестве Катара. По данным издания, женщина должна в ближайшее время вернуться на родину.

Ранее в феврале министерство внутренних дел Афганистана подтвердило арест трех иностранцев: двух граждан Великобритании и гражданина США. С января это уже четвертый случай освобождения американских граждан из-под стражи в стране.

29 марта в ознаменование мусульманского праздника Ид аль-Фитр и завершения Рамадана верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада издал указ о помиловании. В соответствии с этим указом, около 2,5 тысяч заключенных получили свободу.

Ранее Россия выразила беспокойство из-за ситуации в Афганистане.

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