В Афганистане из тюрем выпустили около 2,5 тысяч заключенных

В ознаменование мусульманского праздника Ид аль-Фитр и завершения Рамадана верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада издал указ о помиловании. В соответствии с этим указом, около 2,5 тысяч заключенных получили свободу, пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы верховного суда Афганистана, 2463 человека были освобождены из тюрем по распоряжению главы ВС Абдула Хакима Хаккани. Еще 3152 заключенным были смягчены приговоры.

Отмечается, что процесс освобождения проходил под строгим контролем специальной комиссии, состоящей из представителей соответствующих министерств и ведомств.

До этого власти Афганистана освободили из тюрьмы канадского ветерана вооруженных сил Дэвида Лавери, арестованного в Кабуле 17 ноября 2024 года. В 2024 году в организации Veterans Transition Network, где работал военный, заявили, что он часто посещал Афганистан для выполнения гуманитарной миссии. Он помог эвакуировать 100 афганцев во время вывода войск США из Афганистана.

Ранее прокурор МУС потребовал арестовать верховного лидера Афганистана.