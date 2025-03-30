Мусульмане России отмечают Ураза-байрам

Мусульмане России 30 марта начали отмечать Ураза-байрам — один из главных исламских праздников, знаменующий окончание священного месяца Рамадан.

В мечетях рано утром прошли коллективные праздничные намазы (молитвы), которые традиционно проводятся в первый день торжеств. Ураза-байрам, также известный как Ид аль-Фитр (на арабском языке), длится три дня. Его история восходит к VII веку, ко временам пророка Мухаммеда, основавшего традицию праздника.

Ураза-байрам — итог всего Рамадана. У мусульман месяц длился строгий пост, и верующие укрепляли в себе дисциплину, помогали нуждающимся и учились прощать. Когда наступает Праздник разговения, главной становится не только трапеза, но и проявление щедрости, а также радость от проделанной работы над собой. О том, как отмечают Ураза-байрам и какие традиции принято соблюдать в этот день — в материале «Газеты.Ru».

26 марта сообщалось, что благотворительная акция, в ходе которой 4,5 тысячи семей жителей Ингушетии получат продовольственную помощь к мусульманскому празднику Ураза-байрам, стартовала в республике.

Ранее Путин поздравил президента ОАЭ со священным для мусульман месяцем Рамадан.