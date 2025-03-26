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В Ингушетии выделят продовольственную помощь к празднику Ураза-байрам

Семьи Ингушетии получат продовольственную помощь к празднику Ураза-байрам
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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Благотворительная акция, в ходе которой 4,5 тысячи семей жителей Ингушетии получат продовольственную помощь к мусульманскому празднику Ураза-байрам, стартовала в республике. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики.

«В это священное для всех мусульман время мы стремимся поддержать тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации… Мы постарались охватить максимальное количество нуждающихся, чтобы сделать праздник радостным для всех жителей республики», — говорится в сообщении.

В пресс-службе главы республики добавили, что помощь оказывается многодетным семьям, а также малоимущим гражданам и детям, которые остались без попечения родителей. Кроме того, продовольственная поддержка будет оказана инвалидам, одиноким пожилым людям, семьям сотрудников правоохранительных органов и участникам специальной военной операции на Украине. Всего подготовлено около 3,5 тысячи продуктовых наборов.

Отмечается, что в каждый продуктовый набор входят мясо, мука, сахар, рис. Также в список входят растительное масло, финики и чай. Раздача наборов будет осуществляться в течение трех дней до 28 марта во всех муниципальных образованиях республики, а также в Пригородном районе.

Мусульманский праздник Ураза-байрам — итог всего Рамадана. У мусульман месяц длился строгий пост, и верующие укрепляли в себе дисциплину, помогали нуждающимся и учились прощать. Когда наступает Праздник разговения, главной становится не только трапеза, но и проявление щедрости, а также радость от проделанной работы над собой. О том, как отмечают Ураза-байрам и какие традиции принято соблюдать в этот день, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее французская организация доставила гуманитарную помощь в Донецк.

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