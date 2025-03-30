Пострадавшая в Дубае украинская модель очнулась

Пострадавшая в Дубае украинская модель Мария Ковальчук пришла в себя после операции, сообщает Aif.ru.

«Недавная операции прошла успешно, теперь еще две», — рассказала изданию подруга модели.

На вопрос о том, сможет ли Ковальчук раскрыть правду о своих травмах, когда начнет говорить, источник не дала конкретного ответа.

19 марта украинскую модель обнаружили на обочине в Дубае со множественными переломами конечностей и позвоночника. Близкие и друзья искали девушку больше недели. Они подозревают, что ее забрали в сексуальное рабство после вечеринки с шейхами. Ковальчук парализована, она может только двигать губами, ей провели несколько операций. Девушка находится в критическом состоянии.

Полиция Дубая объявила, что Ковальчук упала с высоты на строительном объекте. Ее родственники не верят в эту версию, предполагая, что девушка находилась в сексуальном рабстве. Mash утверждает, что в Дубае Ковальчук участвовала в оргиях, а на жизнь зарабатывала секс-работой, специализируясь на извращениях.

Ранее россиянки стали бояться шейхов в Дубае из-за Ковальчук.