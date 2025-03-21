Суицид или покушение: родственники модели Ковальчук не верят в версию падения с высоты

Полиция Дубая объявила, что украинская модель Мария Ковальчук, пропавшая после вечеринки с шейхами, упала с высоты на строительном объекте. Ее родственники не верят в эту версию, предполагая, что девушка находилась в сексуальном рабстве. У модели сломаны конечности и позвоночник, она может только шевелить губами. Mash утверждает, что в Дубае Ковальчук участвовала в оргиях, а на жизнь зарабатывала секс-работой, специализируясь на извращениях.

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае с переломанными конечностями и позвоночником, упала с высоты на стройке, пишет The Mirror со ссылкой на источник в правоохранительных органах ОАЭ.

«Полиция Дубая подтверждает, что гражданка Украины, которая ранее числилась пропавшей без вести, в настоящее время госпитализирована и получает медицинскую помощь в присутствии своей семьи. Расследование показало, что она получила серьезные травмы, после того как в одиночку вошла на строительную площадку с ограниченным доступом и упала с высоты», — рассказали в полиции Дубая.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают тесно сотрудничать с семьей девушки и различными ведомствами для оказания необходимой помощи. Они призвали СМИ не распространять недостоверную информацию о произошедшем с моделью.

Родственники Ковальчук заявили Telegram-каналу SHOT, что информация о падении девушки с высоты не соответствует действительности. Ее мать отметила, что сейчас ведется расследование.

Оргии и извращения

Telegram-канал Mash предположил, что Ковальчук упала с высоты, так как пыталась сбежать от насиловавших ее клиентов. Вероятно, ее не взяли на элитную вечеринку с шейхами, поскольку у нее есть татуировки и она низкого роста для этой работы. Однако в Дубае распространены оргии porta potty. За посещение мероприятий девушки получают от $30 тысяч. За эту сумму они терпят извращения и насилие. За $50 тысяч девушкам выбивают зубы, избивают, бреют налысо и подвешивают на металлических крюках. Популярным и красивым могут заплатить в два раза больше — $100 тысяч. Друзья Ковальчук отрицают, что она принимала участие в подобных вечеринках.

Mash нашел анкету девушки, в которой сказано, что она готова оказывать секс-услуги в Барселоне за €500, причем пол и число человек ей не важны. Telegram-канал утверждает, что модель специализировалась именно на извращениях, так как за это больше платят. Также, по их данным, она страдала от наркотической зависимости.

Ковальчук якобы начала заниматься проституцией в раннем возрасте. Ее мать знала о работе дочери, но была не против этого.

«Сильная девушка»

Друзья модели рассказали aif.ru, что они действительно какое-то время не могли связаться с девушкой. Теперь же, узнав о случившемся, они готовы помочь Ковальчук.

«Для меня эта новость стала настоящим шоком. Я до сих пор не могу в это поверить. Конечно, хочу, чтобы виновные понесли наказание. Я сделаю все, что могу, чтобы помочь Маше», — заявила подруга Ковальчук.

Близкие пострадавшей уверены, что модель сможет справиться с серьезными травмами, поскольку она «сильная девушка».

Сломаны ноги, руки и позвоночник. Модель Ковальчук нашли на обочине после вечеринки с шейхами На обочине в Дубае обнаружили украинскую модель Марию Ковальчук с множественными переломами... 20 марта 15:39

По предварительным данным, Ковальчук прилетела в Дубай 15 февраля. Она отдыхала вместе со своей подругой — российской порномоделью Ангелиной Дорошенковой, однако россиянка вскоре вернулась на родину. 9 марта Ковальчук отметила свое 20-летие на какой-то вечеринке якобы с шейхами. На следующий день девушка позвонила матери и сообщила, что проведет время с мужчинами, с которыми она недавно познакомилась, хотя модель должна была улететь в Таиланд. После этого она пропала на восемь дней.

В конце марта девушку нашли на обочине дороги без телефона и документов. Ее не могли опознать, поскольку модель получила сильные повреждения лица, у нее сломаны руки, ноги и позвоночник. Какое-то время она провела в коме.

Русскоязычных девушек часто зовут на вечеринки в Дубае. Однако после этого они могут оказаться в сексуальном рабстве.