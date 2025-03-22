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Россиянки стали бояться шейхов в Дубае из-за Марии Ковальчук, брошенной у обочины

SHOT: модели из РФ отказывают шейхам в Дубае из-за брошенной у трассы Ковальчук
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ae3marylu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модели из России и стран СНГ стали отказываться отдыхать вместе с шейхами в Дубае после истории с украинкой Марией Ковальчук, которую нашли с многочисленными травмами у обочины дороги. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«Россиянки и девушки из стран СНГ, которые в ОАЭ пользуются особой популярностью, напуганы после истории с Марией Ковальчук. Девушки утверждают, что теперь, как только им поступают предложения «поработать в Дубае», они тут же отказываются. Некоторые же и вовсе вынуждены расторгать соглашения со своими агентствами», — говорится в публикации.

При этом работодатели уверяют девушки, что история с Марией Ковальчук слишком раскручена СМИ и что в ОАЭ по-прежнему безопасно. За месяц работы в Дубае им предлагают до $50 тыс. и дорогие подарки. По словам моделей, среди местных шейхов популярны вечеринки Porta potty, на которых им, к примеру, могли жестоко избить и выбить зубы с последующей компенсацией. Одну из девушек даже пришлось выкупать «богатому пакистанцу», который спас ее от насильника.

19 марта украинскую модель Марию Ковальчук обнаружили на обочине в Дубае с множественными переломами конечностей и позвоночника.

По предварительным данным, модель прилетела в Дубай еще 15 февраля. 9 марта у нее был день рождения, она пошла на некую вечеринку к шейхам. На следующий день Ковальчук позвонила матери и растерянным голосом сообщила, что проведет время в отеле с мужчинами, с которыми она недавно познакомилась. После этого родственники не могли связаться с девушкой восемь дней. Близкие девушки считают, что Ковальчук несколько дней насиловали, а затем выбросили.

Девушка обездвижена, она только шевелит губами. Ковальчук находится в реанимации. Никакой информации о прогнозах врачей нет.

Ранее сценаристка «Клуба романтики» вместе с возлюбленным пострадала в ДТП в Таиланде.

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