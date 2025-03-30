Новая антиправительственная демонстрация началась в центре Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции перекрыли проспект Руставели, парализовав движение транспорта. По данным источника, протестующие требуют досрочных парламентских выборов и освобождения граждан, задержанных на предыдущих митингах. Полиция обеспечивает порядок, нарушений не зафиксировано.

«Власти игнорируют наши требования, но мы не сдадимся», — заявил один из организаторов.

Активисты также критикуют действия правительства, связанные с ограничением свободы собраний.

Акции также проходили 28 марта. В Тбилиси протестующих стали задерживать.

Акция протеста в Тбилиси началась на фоне заседания парламентской следственной комиссии, расследующей преступления, совершенные во время президентства Михаила Саакашвили.

Служба внешней разведки РФ (СВР) заявила о выделении значительных средств представительством ЕС в Тбилиси для финансирования и координации антиправительственных акций в Грузии.

Ранее в Грузии назвали «оторванной от реальности» политику Германии.