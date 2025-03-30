Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция

В центре Тбилиси началась антиправительственная акция
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Новая антиправительственная демонстрация началась в центре Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции перекрыли проспект Руставели, парализовав движение транспорта. По данным источника, протестующие требуют досрочных парламентских выборов и освобождения граждан, задержанных на предыдущих митингах. Полиция обеспечивает порядок, нарушений не зафиксировано.

«Власти игнорируют наши требования, но мы не сдадимся», — заявил один из организаторов.

Активисты также критикуют действия правительства, связанные с ограничением свободы собраний.

Акции также проходили 28 марта. В Тбилиси протестующих стали задерживать.

Акция протеста в Тбилиси началась на фоне заседания парламентской следственной комиссии, расследующей преступления, совершенные во время президентства Михаила Саакашвили.

Служба внешней разведки РФ (СВР) заявила о выделении значительных средств представительством ЕС в Тбилиси для финансирования и координации антиправительственных акций в Грузии.

Ранее в Грузии назвали «оторванной от реальности» политику Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами