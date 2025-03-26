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В Грузии назвали «оторванной от реальности» политику Германии

Парламентарий Самхарадзе: санкционная политика Германии оторвана от реальности
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РИА Новости

Тбилиси удивлен введенным Германией запретом на въезд в страну неназванных официальных лиц, якобы ответственных за разгон митингов в Грузии. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Мы не знаем, кого санкционировала Германия, но ясно, что это решение оторвано от реальности», — заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе.

Председатель комитета парламента по европейской интеграции Леван Махашвили в свою очередь подчеркнул, что «уходящие власти Германии бросают спасательный круг грузинским оппозиционерам, пытаясь максимально навредить властям Грузии». Тбилиси, по его словам, к этому готов.

Накануне министерство иностранных дел Германии ввело запрет на въезд в страну для чиновников из Грузии, ответственных за применение грубых мер в отношении участников акций протеста в республике.

В заявлении говорится, что почти три месяца граждане Грузии участвуют в митингах в поддержку вступления своей страны в Европейский союз и против курса действующих властей. По мнению руководства ФРГ, грузинский народ выступает против «запугивания, тюремного заключения и насилия». Запрет был введен против лиц, ответственных за это, отметили в ведомстве.

Ранее в Тбилиси назвали американского политика, принуждавшего Грузию к конфликту с РФ.

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