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В Тбилиси начались задержания протестующих у здания парламента

«Пирвели»: в Тбилиси на акции протеста возле парламента начались задержания
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Irakli Gedenidze/Reuters

В Тбилиси полиция приступила к задержаниям участников акции протеста у здания парламента. Кадры протеста демонстрирует телекомпания «Пирвели».

По данным МВД Грузии, по обвинениям в административных нарушениях задержано как минимум два человека. По оценкам «Пирвели», число задержанных значительно выше.

Оппозиционер Ника Гварамия сообщил в соцсети, что в ходе митинга также была задержана лидер партии «Ахали» Элене Хоштария.

Акция протеста в Тбилиси началась на фоне заседания парламентской следственной комиссии, расследующей преступления, совершенные во время президентства Михаила Саакашвили.

На прошлой неделе суд в Грузии приговорил бывшего президента Михаила Саакашвили еще к 4,5 года лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы. Оглашение вердикта вызвало ажиотаж в зале заседаний. Судебные приставы были вынуждены удалить из зала сторонников экс-президента. Самого Саакашвили на заседании не было.

Ранее в Тбилиси назвали американского политика, принуждавшего Грузию к конфликту с РФ.

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