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Российская разведка рассказала, как ЕС спонсирует протесты в Грузии

СВР: Евросоюз выделил средства на поддержание протестов в Тбилиси
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Irakli Gedenidze/Reuters

Служба внешней разведки РФ (СВР) заявила о выделении значительных средств представительством ЕС в Тбилиси для финансирования и координации антиправительственных акций в Грузии. Об этом сообщили «Известия».

В заявлении СВР утверждается, что Евросоюз стремится вернуть Грузию на путь «демократии и евроинтеграции», рассматривая страну как важный инструмент западного влияния в Закавказье.

По информации службы, ЕС переходит от идеологических призывов к прямому политическому давлению, финансируя участников протестов (до €120 в день) и предоставляя гранты молодежи (€50 тыс.) на реализацию проектов, ориентированных на Запад. Главным условием получения финансирования является демонстрация лояльности к ЕС.

На прошлой неделе министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Евросоюз продолжает пытаться сменить демократически избранные власти страны. Она отметила, что «бюрократия Брюсселя» не разговаривает с представителями грузинской власти. По ее мнению, это может быть инструментом для того, чтобы совершить перемены в стране. При этом министр отметила, что правительство не будет поддаваться «шантажу и попыткам манипуляций».

Ранее в Венгрии объяснили недовольство Евросоюза Грузией.

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