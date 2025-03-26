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Москвичам рассказали, когда в столицу вернутся солнечные и теплые дни

Синоптик Варакин: теплая погода придет в Москву 29-30 марта
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Алексей Майшев/РИА Новости

В последние дни в Москве стоит пасмурная погода и туман, однако скоро в столицу вернутся теплые и солнечные дни. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, уже 27 марта температура воздуха в московском регионе повысится до +10°C.

«29-30 марта температура уже повысится до +11, +14 градусов. Будет большой суточный ход, на почве возможны слабые заморозки. Март будет самым теплым почти за 50 лет инструментальных наблюдений», — отметил метеоролог.

По его прогнозам, в первые пять дней апреля теплая погода сохранится — температура воздуха будет выше климатической нормы.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в среду, 26 марта, в Москву и Московскую область придет «автомобильная» весна. Он пояснил, что это время, когда среднесуточная температура устойчиво держится на отметке выше +5°C, что является сигналом для смены покрышек на летние.

Ранее автолюбителей призвали не торопиться со сменой шин на летние.

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