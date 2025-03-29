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В Москве началось солнечное затмение

В Москве началось частное солнечное затмение
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Павел Бедняков/РИА Новости

В небе над Москвой началось частное солнечное затмение, однако Солнце на данный момент скрылось за облаками. Об этом сообщает ТАСС.

Затмение началось в Атлантическом океане в 11:52 по московскому времени, достигло максимальной фазы в Канаде в 13:49 мск. Окончание затмения на территории России состоится в 15:45 мск. В России затмение можно наблюдать в Европейской части и на севере Урала и Западной Сибири. В Москве частное затмение началось в 14:25 мск.

«В 15:13 по московскому времени Луна «покинет» солнечный диск, затмение в Москве закончится», — рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

По данным Росгидромета, в Москве днем 29 марта ожидается облачная погода, что может помешать жителям и гостям столицы увидеть событие. В Санкт-Петербурге, где солнечный диск будет закрыт почти на 13%, будет малооблачно.

Специалисты напомнили, что для безопасного наблюдения солнечного затмения необходимо применять специальные защитные фильтры, которые блокируют вредное инфракрасное и ультрафиолетовое излучение — обычные солнцезащитные очки не обеспечивают должной защиты. В качестве альтернативы можно использовать сварочные маски, рентгеновские снимки или даже магнитные пленки от компьютерных дискет.

Ранее ученые нашли новый способ поиска жизни на далеких планетах.

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