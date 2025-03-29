Подруга Паши Техника рассказала о его состоянии

Состояние рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев), который попал в больницу в Таиланде и находится в коме, остается стабильно тяжелым. Об этом сообщила ТАСС его подруга Кристина.

Она опровергла появившуюся в некоторых Telegram-каналах информацию о кончине музыканта.

«Не правда все. Состояние стабильно тяжелое. Сегодня находилась с ним», — заявила Кристина.

Около недели назад рэпер прилетел в Таиланд. Знакомые артиста сообщили, что он перебрал с запрещенными веществами и получил тяжелое отравление. Музыканту потребовалась помощь врачей, его пришлось госпитализировать. Бывшая жена исполнителя Ева Карицкая сообщала, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам женщины, менеджер Паши Техника пытался скрыть эту информацию. Она опубликовала скриншот переписки, где представитель музыканта говорит, что он «выпил сироп или что-то там».

28 марта состояние рэпера ухудшилось. По словам менеджера артиста, у него отказали легкие, врачи диагностировали сепсис, пневмонию и полиорганную недостаточность. На лечение исполнителя требуются миллионы рублей, часть денег собрать уже удалось. Состояние рэпера не позволяет доставить его в Россию.

Ранее актер из фильма «Сволочи» попал в реанимацию.